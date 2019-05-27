Кузнецова рассказала о состоянии оставленного в московском ТЦ мальчика

Оставленный в торговом центре в Москве мальчик здоров психологически и физически, достаточно развит, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Женщина задержали. Мальчика передали медикам.

"Он, конечно, отвлекается ненадолго во время игр. Но тоскует и зовёт маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес", — рассказала журналистам Кузнецова.

Как заявила детский омбудсмен, для нее удивительно, почему в таких случаях родители не прибегают к законным инструментам отказа от воспитания детей. Также, по ее мнению, это вопрос профилактики и отсутствия информированности семей о возможных способах поддержки.

Жилищные условия ребенка, кем ему приходится оставившая его женщина, а также выполнение обязанностей по воспитанию его родителям проверят следователи совместно с органами опеки.