Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутской области возбудили уголовное дело о выделении некачественного жилья сиротам 

ТАСС + ещё 1 27 мая 2019
ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности в связи с предоставлением детям-сиротам некачественного жилья в Куйтунском районе. Об этом в понедельник сообщается на сайте областной прокуратуры.
"По материалам проведенной прокуратурой Куйтунского района проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа, по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Прокуратурой выявлены факты нарушения застройщиком сроков завершения строительства и сдачи готовых объектов, выполнения отделочных работ в квартирах не в полном объеме, ненадлежащего осуществления работ по проведению тепловых сетей, отсутствия работ по благоустройству придомовой территории", — говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС уточнили, что претензии у надзорного органа возникли к двум трехэтажным многоквартирным домам. Установлено, что они возводились в отсутствие государственного строительного надзора. Местные власти в конце 2018 года выдали застройщику разрешение на ввод домов в эксплуатацию, несмотря на то, что они не были полностью готовы, и предоставили детям-сиротам квартиры, непригодные для проживания.
Прокуратура внесла в адрес застройщика представление с требованием устранить недостатки. Представления об устранении нарушений законодательства направлены главе Куйтунского муниципального образования и в Министерство имущественных отношений области.
Ранее журналист из Иркутска на форуме ОНФ «Правда и справедливость» рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что в 2016 году 90 сирот в городе Тайшете были заселены в новый дом, который построен с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. Из-за этого, по словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него. Министерство имущественных отношений области через суд добивается от застройщика устранения недостатков.
ТАСС: последние новости
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной Патриарх Кирилл: проект по уничтожению канонической УПЦ обратился в прах и пепел Получение полиса и онлайн-жалобы: о чем новые правила ОМС
Комментарии
Общество , Другое , Происшествия , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС , Иркутск , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»97
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада8
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность16
Кто на самом деле будет править Украиной195
МЧС обратилось с необычным предупреждением к москвичам7
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение