В Иркутской области возбудили уголовное дело о выделении некачественного жилья сиротам

"По материалам проведенной прокуратурой Куйтунского района проверки качества и своевременности строительства многоквартирных домов, предназначенных для детей-сирот и лиц из их числа, по государственным контрактам, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Прокуратурой выявлены факты нарушения застройщиком сроков завершения строительства и сдачи готовых объектов, выполнения отделочных работ в квартирах не в полном объеме, ненадлежащего осуществления работ по проведению тепловых сетей, отсутствия работ по благоустройству придомовой территории", — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС уточнили, что претензии у надзорного органа возникли к двум трехэтажным многоквартирным домам. Установлено, что они возводились в отсутствие государственного строительного надзора. Местные власти в конце 2018 года выдали застройщику разрешение на ввод домов в эксплуатацию, несмотря на то, что они не были полностью готовы, и предоставили детям-сиротам квартиры, непригодные для проживания.

Прокуратура внесла в адрес застройщика представление с требованием устранить недостатки. Представления об устранении нарушений законодательства направлены главе Куйтунского муниципального образования и в Министерство имущественных отношений области.