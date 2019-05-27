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Бросившая ребенка в ТЦ мать предложила полицейским снять порно 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: кадр видео
Сотрудники полиции допросили «мать-кукушку», которая бросила ребенка в торговом центре в Москве; она заявила, что нет никаких подтверждений, что это ее ребенок, а также предложила полицейским снять порнофильм; видео допроса опубликовано в Сети.
«У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что я мать», — заявила женщина полицейским, когда те пришли к ней в квартиру.
Она утверждает, что ребенка ей передала какая-то бабушка. Женщина увиливала от ответов на вопросы полицейских. В квартире также был мужчина, который не стал участвовать в разговоре, а ушел на балкон, сообщает 360tv.
После этого допрос продолжался в полиции. Там она не собиралась отвечать на вопросы, но была готова задавать свои темы для разговора.
«Видео снимаете? Лучше порнофильм снять, интереснее будет», — сказала женщина.
Полицейский спросил у нее, почему ее так волнует этот вопрос.
«Я понимаю, у меня много личной жизни наружу, половина уже увидели. Наверное, по YouTube распространяется», — неожиданно заявила она.
По словам женщины, она «сидит здесь ради одного мужчины». При этом она признает себя неадекватной, хотя «никогда не воровала, никому не делала плохо».
Паспорта при себе у женщины не оказалось.
Ранее стало известно, что в воскресенье женщина бросила малолетнего ребенка лет шести в игровой комнате одного из столичных торговых центров и ушла. Вечером сотрудники ТЦ обратились в полицию. Мальчика передали медикам, а женщина по телефону заявила, что не будет его забирать. Ее задержали.
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Комментарии1
Общество , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва
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