Бросившая ребенка в ТЦ мать предложила полицейским снять порно

Сотрудники полиции допросили «мать-кукушку», которая бросила ребенка в торговом центре в Москве ; она заявила, что нет никаких подтверждений, что это ее ребенок, а также предложила полицейским снять порнофильм; видео допроса опубликовано в Сети.

«У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что я мать», — заявила женщина полицейским, когда те пришли к ней в квартиру.

Она утверждает, что ребенка ей передала какая-то бабушка. Женщина увиливала от ответов на вопросы полицейских. В квартире также был мужчина, который не стал участвовать в разговоре, а ушел на балкон, сообщает 360tv.

После этого допрос продолжался в полиции. Там она не собиралась отвечать на вопросы, но была готова задавать свои темы для разговора.

«Видео снимаете? Лучше порнофильм снять, интереснее будет», — сказала женщина.

Полицейский спросил у нее, почему ее так волнует этот вопрос.

«Я понимаю, у меня много личной жизни наружу, половина уже увидели. Наверное, по YouTube распространяется», — неожиданно заявила она.

По словам женщины, она «сидит здесь ради одного мужчины». При этом она признает себя неадекватной, хотя «никогда не воровала, никому не делала плохо».

Паспорта при себе у женщины не оказалось.

Ранее стало известно, что в воскресенье женщина бросила малолетнего ребенка лет шести в игровой комнате одного из столичных торговых центров и ушла. Вечером сотрудники ТЦ обратились в полицию. Мальчика передали медикам, а женщина по телефону заявила, что не будет его забирать. Ее задержали.