Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что на момент начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе.

Никаких утечек экзаменационных материалов на начало экзаменов не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задание по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые, — цитирует РИА Новости Кравцова.

Он считает, что подобных сайтов с каждым годом становится всё меньше. По данным ведомства, в 2019 году сдавать ЕГЭ будут 750 тысяч человек. Основной период сдачи госэкзаменов продлится до 1 июля.

Как писал News.ru, географию и литературу выбрали сдавать в рамках ЕГЭ 74 тысячи российских выпускников. Тестирование проводится на 1766 пунктах проведения экзаменов. Работа по литературе рассчитана на 3 часа 55 минут и состоит из 17 заданий, по географии — 34 задания и 3 часа. Минимальный установленный балл по первому предмету — 32, по второму — 37. Выбравшие географию ученики смогут пользоваться транспортиром, линейкой и калькулятором, на ЕГЭ по литературе доступны только ручка и бумага. Свои результаты по этим дисциплинам выпускники узнают не позднее 11 июня.