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Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было 

News.ru 49 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что на момент начала Единого государственного экзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе.
Никаких утечек экзаменационных материалов на начало экзаменов не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задание по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые, — цитирует РИА Новости Кравцова.
Он считает, что подобных сайтов с каждым годом становится всё меньше. По данным ведомства, в 2019 году сдавать ЕГЭ будут 750 тысяч человек. Основной период сдачи госэкзаменов продлится до 1 июля.
Как писал News.ru, географию и литературу выбрали сдавать в рамках ЕГЭ 74 тысячи российских выпускников. Тестирование проводится на 1766 пунктах проведения экзаменов. Работа по литературе рассчитана на 3 часа 55 минут и состоит из 17 заданий, по географии — 34 задания и 3 часа. Минимальный установленный балл по первому предмету — 32, по второму — 37. Выбравшие географию ученики смогут пользоваться транспортиром, линейкой и калькулятором, на ЕГЭ по литературе доступны только ручка и бумага. Свои результаты по этим дисциплинам выпускники узнают не позднее 11 июня.
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Общество , Образование , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , РИА Новости
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