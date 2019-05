Российский чемпион по пощечинам становится звездой Ютуба (The Guardian, Великобритания)

Василий Камоцкий завоевал титул чемпиона по пощечинам на «Сайбэриан пауэр шоу» (Siberian Power Show) — чрезвычайно непонятном и сомнительном соревновании, как будто специально придуманным для того, чтобы натыкаться на снятые во время него видео в Ютубе в 3 часа утра.

Однако, отвечая на вопрос о том, что позволило ему внезапно достичь такой известности, он продемонстрировал абсолютную объективность.

«Два нокаута, — ответил он по телефону, находясь в своем родном городе, расположенном у Транссибирской магистрали. — Не думаю, что кто-то видел подобное прежде».

Чемпионаты по пощечинам — это относительно новое развлечение в России, представляющее собой демонстрацию способности терпеть боль и призванное оживить интерес к шоу тяжелоатлетов, которые привлекают в основном мужчин. Камоцкий продемонстрировал двойственное отношение к внезапно свалившейся на него славе.

«Это не спорт, это шоу», — сказал он.

Фермер Камоцкий ничего не слышал о чемпионате по пощечинам до того, как вместе со своими друзьями он посетил эти соревнования в Красноярске. Камоцкий, горячий поклонник пауэрлифтинга, рассказал, что на участие в соревновании его уговорили друзья.

«Там собралась толпа тех, кто хотел на нас посмотреть, возможно, около тысячи человек, — рассказал он.

Он получил прозвище «Пельмень», потому что он очень любит есть пельмени. — Я попал на этот чемпионат почти случайно».

Как только видео с ним распространилось в сети, люди начали узнавать Камоцкого на улице. Ему стали звонить журналисты из разных стран, в том числе из Испании и Японии. Кадры того, как он побеждает в чемпионате, были показаны в программе «Вечерний Ургант» на российском Первом канале, и он получил множество писем от фанатов футбольного клуба «Спартак» (а также от фанатов клуба-соперника ЦСКА).

Он читал комментарии к своему видео на Ютубе, и многие из них были критическими.

«Посмотрите, оно набрало 2,8 миллиона просмотров, — сказал Камоцкий (к настоящему моменту его видео набрало уже более 4 миллионов просмотров). — Все на Ютубе пишут, что мы такие идиоты и зачем вообще нужно это делать. Но люди смотрят, и это значит, что им это нужно. Они оставляют негативные комментарии, но все равно продолжают смотреть».

Это видео прекрасно вписывается в категорию, которую можно охарактеризовать как «странные видео из России» — удивительно обширную подкатегорию контента в Ютубе и Инстаграме, одним из ярчайших примеров которой стал аккаунт «Посмотрите на этих русских» (Look at this Russian). Вскоре после победы Камоцкого на чемпионате видео его пощечины появилось в этом аккаунте, на который подписано 387 тысяч человек.

Между тем идея этого соревнования, по всей видимости, была позаимствована у американцев. Организаторы Siberian Power Show, очевидно, воспользовались идеей соревнований, состоявшихся ранее в Москве, организаторы которых в свою очередь увидели нечто подобное онлайн. С 2015 года на американской ярмарке-выставке любителей татуировок и мастеров татуажа «Инк мастерс» (Ink Masters) проводится поединок по пощечинам среди мужчин.

Еще раньше соревнования по пощечинам были представлены как своего рода шутка. В начале 2000-х годов в одном рекламном ролике телеканала «Фокс спортс» (Fox Sports) чемпионаты по пощечинам в Хабаровске были названы примером сомнительного спортивного мероприятия, которое никогда не заинтересует потенциальных клиентов. Пока на заднем плане огромные качки били друг друга по лицу, на экране появлялся слоган телеканала: «Спортивные новости из единственного региона, который вам интересен».

Теперь на соревнованиях по пощечинам появились судьи и нашатырный спирт, необходимый для того, чтобы приводить в чувство жертв пощечин. Камоцкий, который в качестве приза получил 30 тысяч рублей, сказал, что он пока не решил, будет ли он принимать участие в этих соревнованиях снова.

«Такое ощущение, что пощечины являются единственным значимым событием на этом спортивном мероприятии, — сказал Камоцкий, имея в виду Siberian Power Show. — На Siberian Power Show множество разных соревнований, но все спрашивают только о пощечинах».

The Guardian, Великобритания