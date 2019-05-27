Пресс-секретарь патриарха подтвердил информацию о нехватке храмов

Александр Волков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что об этом свидетельствует статистика, приведённая ранее главой синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.

«В этой статистике действительно есть среднестатистическое количество людей, живущих в том или иной регионе, и количество храмов, которые в том или ином регионе построены или планируются для строительства. Мы всегда должны исходить из того, что храм рассчитывается для посещения каким-то приблизительным количеством людей, живущих рядом с ним. Исходя из этих цифр, мы понимаем, что, скажем, в одном районе один храм может быть рассчитан приблизительно на десять тысяч человек, чтобы его могли посещать в среднем около одной тысячи прихожан. Мы видим, что в некоторых регионах эти соотношения гораздо сильнее различаются».

Пользователи соцсетей возмутились заявлением Легойды о недостатке храмов и отметили, что во многих регионах не хватает школ и больниц. По словам Александра Волкова, вопросом строительства социальных учреждений должны заниматься местные органы власти.

«Действительно, если где-то в каких-то регионах есть сейчас у нас нехватка школ, больниц или других социально важных и значимых учреждений, то их, конечно, надо строить. Но это вопрос к местным властям, которые должны получать деньги из бюджета на строительство такого рода учреждений. Церковь же со своей стороны не просит денег из бюджета на то, чтобы строить храмы. Церковь обращается к своим прихожанам — богатым, бедным, среднего достатка, разным — с призывом строить храмы. Они строятся не из бюджетных денег, а именно из пожертвований».

Ранее глава синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о дефиците храмов в Москве, Новосибирской области, Хабаровском крае и Петербурге. Он сослался на статистику: сколько жителей приходится на один храм, к примеру, в столице это 16 тысяч 600 человек.