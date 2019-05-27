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Познера спросили о способности застрелить Чубайса 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Владимир Познер рассказал на своём сайте, что он сделал бы оказавшись перед Анатолием Чубайсом, держа в руках пистолет. Спойлер — идеолога приватизации телеведущий убивать бы не стал.
По словам Познера, встретившись с Чубайсом в рамках своей программы, он задал ему вопрос о том, как политику живётся, зная, что три четверти народа его ненавидит. Ответа пришлось ждать около 15 секунд.
«Посмотрел на меня и сказал: «По разному, Владимир Владимирович». Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», — заявил телеведущий.
Познер утверждает, что после распада Советского Союза к власти пришли люди, которых он называет «камикадзе». Им пришлось принимать непопулярные решения, за которые они расплачиваются до сих пор. Однако, по мнению, журналиста другого пути тогда не было.
«Они сделали ошибки, но если кто-то думает, что они не любят свою страну, что они это делают для себя… просто люди не понимают этого», — отметил Познер.
Телеведущий подчеркнул, что Чубайс не его приятель, но отношение к нему в обществе «несправедливое». Резюмируя вышесказанное, в ответе на вопрос, что бы он сделал при встрече с главой РОСНАНО, имея в пиджаке заряженный пистолет, Познер исключил возможность возникновение ситуации как таковой.
«Я не хожу с пистолетами и я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза», — заявил журналист.
Комментарии33
Общество , Видео , Владимир Познер , Анатолий Чубайс , Роснано
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