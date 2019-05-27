Пензенские власти отказались считать забастовкой протест медиков скорой помощи

Порядка 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой медпомощи объявили итальянскую забастовку с 27 мая. Медработники потребовали повысить зарплату, увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми.

Участники акции опубликовали открытое обращение к губернатору Пензенской области и региональному Минздраву . В соответствии с ним, часть фельдшеров выездных бригад с 27 мая отказывается от работы в составе неполной бригады. На втором этапе забастовки, с 10 июня, «водители при выходе на линию не будут принимать автомобили с техническими неисправностями».

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина заявила «Говорит Москва», что в данном случае речь идет о коллективном обращении граждан, а не о забастовке как таковой.

«Во-первых, не областная станция объявила забастовку, даже если там имеет место быть некая итальянская забастовка, которая не совсем забастовка. Во-вторых, речь идет о нескольких сотрудниках. Обращение от граждан получено, мы его зарегистрировали, на него они получат ответ в обозначенные законом сроки. Губернатор это комментировать не будет».

На сайте Областной станции скорой помощи сообщается, что там работают 1,6 тысячи сотрудников. Ранее главный врач Пензенской областной станции скорой помощи Владимир Атякшев заверил, что учреждение работает в штатном режиме.