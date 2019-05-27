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«Приветствую цветные революции»: Дибров устроил истерику на передаче 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой мужчина, якобы телеведущий Дмитрий Дибров, рассуждает о причинах Евромайдана и говорит, что поддерживает цветные революции.
По данным Mash, эмоциональную речь Дибров произнес во время съемок программы «Секретная папка» на телеканале «Звезда». Что именно возмутило ведущего, не уточняется, но по содержанию записи можно предположить, что Диброву не понравилось, как в передаче хотели подать сюжет цветных революций.
По информации Mash, ведущий должен был читать подводки к кино про цветные революции и активистов из США.
«Как его сын сосал бабки из всех абсолютно ведомственных организаций, которые папаша поставил его возглавлять, вы не знаете? Вот с этого начался Майдан, а не с наркотиков и не с американцев», — с таких слов начинается аудиозапись.
Мужчина на записи подчеркнул, что прогнулся бы под «них» (кого именно, не уточняется), если бы ему было 20 лет, как он прогибался под большевиков, когда ему было 25, но сейчас ему 60 и делать этого он не будет.
Мужчина заявил, что «приветствует цветные революции» и ждет, когда такая революция произойдет «на Дону».
«Чтобы полаять на всех воров, которые купили по бартеру девятнадцатого. <…> Грузины погнали своих воров, вы что, не знаете все?» — возмутился он.
Он также отметил, что закадровым работникам потомки ничего припоминать не будут, а ему — будут, так как он 30 лет проработал ведущим.
«Всех надо гнать, это отрыжки Советского Союза, это опять же таки отрыжка сталинского деспотизма», — заявил герой записи.
В конце записи он интересуется, есть ли у его коллег хоть какое-то самолюбие и самосознание.
На сайте «Звезды» сказано, что Дибров в своей программе «Секретная папка» рассказывает о «неизвестных подробностях» истории и «удивительных фактах», используя достоверные источники.
Комментарии
Общество , Дмитрий Дибров , ТК "Звезда" , США
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