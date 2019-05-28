В России может появиться реестр недобросовестных родителей

С 1 января 2020 года в нашей стране может заработать реестр сведений о гражданах, которым будет запрещено давать под опеку или усыновлять детей. Там будут значиться родители, которых ранее уже лишили или ограничили в них. Кроме того, в чёрный список предполагается вносить и бывших родителей, чью ответственность за усыновленных детей снял суд, а также тех опекунов, если было выявлено ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 28 мая.

Правительство, которое выступлю автором инициативы, указало, что в Семейном кодексе уже прописан запрет на усыновление ребёнка гражданами, лишёнными родительских прав. Выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в ЗАГС. При этом между компетентными органами нет механизма обмена сведениями о лицах, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями.

«Если закон будет принят, то его реализация в будущем создаст условия для защиты и интересов детей, в том случае, когда взрослые скрывают такую информацию и сделает более эффективным обмен информации между государственными органами», — отметила ранее замглавы Минросвещения Татьяна Синюгина.

Напомним, что за последние 50 лет функции по опеке и попечительству в большинстве регионов неоднократно передавались различным органам власти, а потому разнится правовое регулирование порядка учёта и хранения документов. Большинство органов опеки и попечительства не могут подтвердить наличие сведений обо всех вынесенных решениях об отмене опеки. Кроме того, документы на бумажных носителях со временем просто не поддаются идентификации.

Отдельное внимание в документе уделено именно процедуре усыновления, туда добавлено положение о порядке восстановления усыновителей в обязанностях родителей, если раньше их лишили такой возможности.

Среди нововведений — обязательное социально-психологическое обследование потенциальных усыновителей и опекунов, а также запрет на усыновление более чем одного ребенка в год, если только дети не являются кровными братом и сестрой.

«Я бы хотела, чтобы россияне больше усыновляли детей. Для того чтобы этот процесс стал прозрачнее, а наши дети не страдали от того, что их возвращают в детдома или плохо с ними обращаются, необходимо принимать законопроект Правительства», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Сегодня в России 29,5 миллиона детей, из них почти 450 тысяч — сироты или дети, которые остались без попечения родителей. Преимущественно это «социальные сироты», то есть их родители живы, но лишены или ограничены в родительских правах, уклоняются от воспитания детей, например, оставили ребёнка в роддоме.