Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Архиепископ Страсбурга Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой 6-7 веков Одилии Эльзасcкой, почитаемой как католиками, так и православными.
"Она скончалась 1300 лет назад (до разделения Церкви в 1054 году на православную и католическую — ред.), это наша общая святая. Она — покровительница Эльзаса", — сказал архиепископ Равель, передавая дар патриарху Кириллу в главном католическом соборе Страсбурга Нотр-Дам.
В этом древнем соборе в рамках патриаршего визита воскресным вечером прошел концерт хора Киевских духовных школ. Огромный собор был полон слушателей из числа местных жителей — и католиков, и православных.
Патриарх Кирилл подарил представителю Католической церкви пасхальное яйцо.
Главной целью визита предстоятеля Русской православной церкви в Страсбург 25-27 мая стало состоявшееся в воскресенье освящение русского храма Всех Святых. Он построен для многочисленной православной паствы Страсбурга неподалеку от международных европейских институтов. И в русской общине Страсбурга особо почитают святую Одилию, христианскую покровительницу Эльзаса.
Патриарх Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге заявил о необходимости укрепления духовной жизни людей на Западе, а также развития диалога и взаимодействия православных и католиков для свидетельства о христианских ценностях в "секуляризированной цивилизации". В свою очередь архиепископ Равель выразил надежду, что визит в Страсбург патриарха Московского и всея Руси укрепит христианство во Франции и "позволит вере вернуться на эту землю".
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии
Общество , Пожар в Нотр-Даме , Патриарх Кирилл , Католическая церковь , РПЦ , Страсбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие партии потеряли большинство в Европарламенте
Ле Пен взяла реванш: от Макрона требуют перевыборов56
«Мы просто разные»: Гройсман отказал Порошенко104
Яковлева рассказала о страшном диагнозе
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве мужа1
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение