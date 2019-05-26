Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вынесет решения»: Комиссия по этике «Единой России» отреагировала на инцидент с журналистом в Хакасии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В партии «Единая Россия» отреагировали на сообщения на том, что глава Ширинского района в Хакасии Сергей Зайцев отказался отвечать на вопрос корреспондента телеканала «Россия-24» Ивана Литомина и проявил агрессию по отношению к журналисту.
Об этом сообщается на официальном сайте партии.
По словам ответственного секретаря Комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, в ближайшее время будет вынесено соответсвующее решение по действиям Зайцева. Ревенко отметил, что любой член партии обязан отвечать на задаваемые вопросы, несмотря на на то, какими сложными и неприятными они могут быть.
«Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни Комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», — заявил Ревенко.
Напомним, что корреспондент телеканала «Россия-24» Иван Литомин обратился к главе Ширинского района Сегею Зайцеву с вопросом относительно нечеловеческих условий, в которых живут погорельцы после случившегося несколько лет назад пожара.
Комментарии
Общество , Сергей Зайцев , Единая Россия , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы просто разные»: Гройсман отказал Порошенко90
Треснувший мост в Киеве разозлил Кличко380
Дочь Алсу впервые высказалась об итогах финала «Голоса»239
Две яхты столкнулись в Каннах, есть погибший22
Двигатель отказал: Что случилось с Airbus над Петербургом43
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение