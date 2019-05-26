«Вынесет решения»: Комиссия по этике «Единой России» отреагировала на инцидент с журналистом в Хакасии

По словам ответственного секретаря Комиссии «Единой России» по этике Евгения Ревенко, в ближайшее время будет вынесено соответсвующее решение по действиям Зайцева. Ревенко отметил, что любой член партии обязан отвечать на задаваемые вопросы, несмотря на на то, какими сложными и неприятными они могут быть.

«Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни Комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», — заявил Ревенко.

Напомним, что корреспондент телеканала «Россия-24» Иван Литомин обратился к главе Ширинского района Сегею Зайцеву с вопросом относительно нечеловеческих условий, в которых живут погорельцы после случившегося несколько лет назад пожара.