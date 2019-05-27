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Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов 

Lenta.ru + ещё 4 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение-ответ на заявление Русской православной церкви (РПЦ) о нехватке храмов. Произведение артиста появилось в его Instagram-аккаунте.
Музыкант отреагировал на слова о том, что в среднем РПЦ строит три храма в сутки, но при этом зданий все еще не хватает, особенно в таких городах, как Новосибирск, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Благовещенск.
На небе, как известно, Трое:
Отец, Сын и, конечно, Дух.
Им на земле хоромы строят,
Имея почести в виду.
За сутки три, что символично
И даже канонично строго.
Пусть не хватает нам жилищ, но 
Где же Богу жить, ей-богу.
Больницы, школы, даже скверы
Пусть погодят, это не к спеху
Нам тут без православной веры
Болеть, гулять, работать ***** [нет нужды].
По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, новые здания возводятся не из-за избытка денег, а потому что «народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».
Ранее весной Шнуров написал стихотворение, посвященное протестам против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Комментарии
Общество , Сергей Шнуров , РПЦ , Москва , Новосибирск , Хабаровск
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