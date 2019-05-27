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Россияне стали чаще заключать брачные контракты 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
За последние четыре года число заключенных россиянами брачных договоров выросло почти в четыре раза. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику Минюста России.
Так, в 2018 году было заключены 110 тысяч брачных контрактов. В этом году таких договоров было подписано уже около 25 тысяч. По предварительным оценкам, в 2019 году рекорд по количеству брачных контрактов может быть побит.
Отмечается, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав кого-то из супругов, а на придание стабильности имущественным отношениям. В этих целях законом предусмотрено нотариальное удостоверение подобных соглашений.
По словам нотариуса Елены Образцовой, «личные отношения брачным договором не регулируются, так что количество букетов, которое муж должен дарить жене, как и количество блюд, которые жена должна приготовить в неделю, в нем прописать нельзя».
Кроме того, брачные договоры часто стали подписывать ради повышения шансов на получение ипотеки, если один из супругов не трудоустроен. В случае подписания договора до регистрации брака, он начинает действовать с того времени, когда в ЗАГСе поставят штампы. Для заключения брачного контракта можно обратиться к нотариусу и после свадьбы.
Ранее в Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, молодожены не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее праздник, устраиваемый на деньги родителей. Плетнева отметила, что причина такого поведения — в «отсутствии воспитания».
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Общество , Тамара Плетнева , Госдума
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