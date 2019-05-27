В Пензе бастуют сотрудники скорой помощи

Сотрудники областной станции скорой помощи в Пензе начали итальянскую забастовку, сообщил «Интерфаксу» представитель бастующих Павел Кузнецов . Всего в ней принимают участие около 140 человек.

На первом этапе забастовки, фельдшеры выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты — от обслуживания вызовов без врача-реаниматолога. На втором этапе, с 10 июня, к акции подключаться водители скорых, которые будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Бастующие требуют от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми. Это необходимо для того, чтобы скорые в соответствии с федеральным нормативом успевали доехать к больному за 20 минут, что сейчас в большинстве случаев невозможно.