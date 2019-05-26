Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — сказал патриарх Кирилл.
По его словам, все силы в СССР были брошены на построение "счастливой жизни без Бога" — "и не получилось".
"И мы вынесли очень большой урок, как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки", — сказал патриарх.
В условиях современной цивилизации с огромным количеством житейских целей и проблем у каждого человека, заявил патриарх, очень многие из тех, кто стоит сегодня в храме, уже после обеда забудут об этом и полностью погрузятся в решение житейских вопросов.
"Но как возрастать силе духа? До первого посещения супермаркета, где цели сразу приземляются и о всяком духе человек забывает?.. В нашей современной технологически развитой цивилизации нам нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу", — убежден предстоятель Русской церкви.
Он выразил надежду, что русский храм в Страсбурге станет таким местом для всех местных жителей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых в Страсбурге. Высота храма — 41 метр, длина — 30 метров, ширина — 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить больше. Автор проекта — московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы вели местные предприятия, но купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.