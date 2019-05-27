Российских туристов обязали показывать личную переписку при въезде в Китай

Гуанчжоу. Власти Китая ужесточили контроль при въезде в страну туристов. Россиянам стоит быть готовым демонстрировать содержимое своих мобильных телефонов китайским пограничникам, говорится в сообщении Генерального консульства России

Такие мероприятия в отношении путешественников последуют при въезде в страну или следовании транзитом через международные аэропорты Китая.

Кроме того, с целью проверки соответствия категорий оформленных виз реальным целям, китайские миграционные власти будут проводить индивидуальные собеседования. В случае обнаружения китайскими пограничниками компрометирующей, с точки зрения властей, информации туристу может быть отказано во въезде.

В таком случае его могут препроводить в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Турист будет содержаться там до ближайшего обратного рейса на родину.