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Российских туристов обязали показывать личную переписку при въезде в Китай 

Ридус + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Китая ужесточили контроль при въезде в страну туристов. Россиянам стоит быть готовым демонстрировать содержимое своих мобильных телефонов китайским пограничникам, говорится в сообщении Генерального консульства России в Гуанчжоу.
Такие мероприятия в отношении путешественников последуют при въезде в страну или следовании транзитом через международные аэропорты Китая.
Кроме того, с целью проверки соответствия категорий оформленных виз реальным целям, китайские миграционные власти будут проводить индивидуальные собеседования. В случае обнаружения китайскими пограничниками компрометирующей, с точки зрения властей, информации туристу может быть отказано во въезде.
В таком случае его могут препроводить в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Турист будет содержаться там до ближайшего обратного рейса на родину.
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Общество , Гуанчжоу , Китай
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