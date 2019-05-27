Во Владивостоке выпускники извинились за БДСМ-вечеринку

Директор учебного заведения Галина Пугина заявила, что простила одиннадцатиклассников.

Выпускники Владивостока , устроившие костюмированную БДСМ-вечеринку на в стенах школы № 74, извинились за содеянное. Об этом сообщила директор учебного заведения Галина Пугина.

Она рассказала, что простила одиннадцатиклассников. Пугина попросила закрыть эту тему, чтобы школьники смогли спокойно готовиться к экзаменам.

«Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально», — приводит слова директора РИА Новости.

«Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса … Это была глупая выходка», — добавила Пугина.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором одиннадцатиклассники зажгли дымовые шашки и устроили танцы на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Девочки нарядились в полицейскую форму, а мальчики предстали в образе зайчиков с голыми торсами, бабочками и заклеенными сосками.

После случившегося директор образовательного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию. В отношении двоих участников скандального видео составлены протоколы об административном правонарушении.