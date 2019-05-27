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Во Владивостоке выпускники извинились за БДСМ-вечеринку 

ТК «Звезда» + ещё 11 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Директор учебного заведения Галина Пугина заявила, что простила одиннадцатиклассников.
Выпускники Владивостока, устроившие костюмированную БДСМ-вечеринку на в стенах школы № 74, извинились за содеянное. Об этом сообщила директор учебного заведения Галина Пугина.
Она рассказала, что простила одиннадцатиклассников. Пугина попросила закрыть эту тему, чтобы школьники смогли спокойно готовиться к экзаменам.
«Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально», — приводит слова директора РИА Новости.
«Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса … Это была глупая выходка», — добавила Пугина.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором одиннадцатиклассники зажгли дымовые шашки и устроили танцы на крыльце школы и в актовом зале в вызывающих костюмах. Девочки нарядились в полицейскую форму, а мальчики предстали в образе зайчиков с голыми торсами, бабочками и заклеенными сосками.
После случившегося директор образовательного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию. В отношении двоих участников скандального видео составлены протоколы об административном правонарушении.
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Общество , Образование , РИА Новости , Владивосток
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