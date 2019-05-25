«Будем искать у меня бесовские рога»: Соловьев согласился на встречу

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Соловьев согласился встретиться с уральцем после заявления о «бесовском Екатеринбурге» 

Ura.Ru 48 минут назад
Уральский общественник Антон Дербенев заявил, что 25 мая встретится с журналистом Владимиром Соловьевым. Поводом стали жесткие высказывания телеведущего о жителях Екатеринбурга, которые выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади.
«Сегодня днём встречаюсь с господином Соловьёвым, в центре Москвы, в ресторане «Похухоль». Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал Дербенев на своей странице в Facebook.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Соловьев отказался подтвердить или опровергнуть факт встречи.
«У Антона и спрашивайте. Он же ваш, из Екатеринбурга — с ним и говорите. Эту историю Антон начал. Пусть ее пока рассказывает и комментирует он», — сказал Соловьев.
Дербенев сказал агентству, что встреча будет «обыкновенной» и он планирует прийти один. На вопрос о том, в котором часу состоится разговор, собеседник не ответил.
«Сегодня встреча. Смотри ФБ (Facebook)», — закончил разговор Дербенев.
Дербенев пообещал дать Соловьеву «крепкого уральского леща» за то, что журналист назвал противников строительства храма в сквере «бесами» и продолжателями дела людей, убивших императора Николая II, напоминает «Царьград».
С 13 по 18 мая в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных митингов противников и сторонников храма в сквере. Было задержано более 80 человек. Восемь человек получили от пяти до 15 суток ареста. В результате акций в городе было решено провести опрос горожан, которые определят место строительства. Возведение храма приостановлено. Забор в сквере, появление которого спровоцировало людей на митинги, разобран.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Николай II , Царьград ТВ , Екатеринбург , Москва
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