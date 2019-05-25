Эрнст признался, что после финала «Голоса. Дети» чувствует себя обманутым

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе спецвыпуска шоу "Голос. Дети" заявил, что из-за ситуации с накруткой голосов в финале передачи почувствовал себя обманутым.

В ходе спецвыпуска шоу Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Микеллу Абрамову.

"Двадцать шестого апреля на финале "Голоса" случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которые мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам", — сказал Эрнст.

По его словам, если бы проверка не выявила вмешательства в итоги голосования, то организаторы признали первоначальный результат финала.

"Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал, из каких побуждений", — отметил гендиректор Первого канала. В этой ситуации, по его словам, обманутыми оказались все, кто имеет отношение к шоу: его участники, их родители, организаторы программы, а также зрители, добавил он.

"Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляций взрослых. Отменяя результат финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться", — предупредил Эрнст. При этом он призвал любить и уважать детей такими, какие они есть, вне зависимости от заслуг и регалий.

"Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть", — заключил гендиректор.

Ситуация с финальным голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызывала широкий общественный резонанс. Позже Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы , набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу компании, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.