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Российский подросток ценой жизни спас детей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Челябинской области 13-летний подросток утонул, после того как спас двух 10-летних детей, упавших в заполненный водой угольный карьер. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в тексте.
Инцидент произошел днем в пятницу, 24 мая, около поселка Бажово в черте города Копейска. Один из отдыхавших на берегу карьера подростков заметил, как упали в воду два игравших на краю мальчика, и бросился им на помощь.
Состояние спасенных детей в следствии не уточнили.
В ноябре прошлого года неподалеку от села Лазо на Камчатке 15-летний подросток ценой жизни спас своего 13-летнего двоюродного брата от медведя, отвлекая внимания хищника на себя. Тому удалось убежать и рассказать о нападении взрослым. Однако спасти подростка они уже не успели.
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Общество , Челябинская Область
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