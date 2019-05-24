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Погода в Краснодарском крае: В Краснодаре объявили штормовое предупреждение 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 25 — 27 мая, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС.
По прогнозу, будет сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
По краю спасатели объявили экстренное предупреждение. В ближайшие часы и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ожидается подъём уровня воды в реках.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости.
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Общество , Погода , МЧС , Краснодар , Краснодарский Край
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