Погода в Краснодарском крае: В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 25 — 27 мая, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС

По прогнозу, будет сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

По краю спасатели объявили экстренное предупреждение. В ближайшие часы и до конца суток 25 мая, а также 26 мая местами в регионе возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Ожидается подъём уровня воды в реках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости.