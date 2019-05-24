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«Средневековые мракобесы»: Милонов оскорбил ведущего телеканала НТВ 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ведущего программы «Место встречи» Ивана Трушкина «средневековым мракобесом».
В студии «Места встречи» обсуждалось предложение патриарха Кирилла запретить аборты. Комментируя инициативу патриарха, Трушкин заявил, что считает право женщины распоряжаться своим телом одним из главных достижений XX-XXI веков.
«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — ответил на это Милонов.
Депутат заявил, что «ученые соответствующей кафедры Московского государственного университета» доказали, что тело ребенка не является частью тела женщины, а распоряжаться своим телом могут только феминистки.
Также Милонов назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.
Общество , Иван Трушкин , Виталий Милонов , МГУ , Госдума , НТВ
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