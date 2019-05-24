Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ведущего программы «Место встречи» Ивана Трушкина «средневековым мракобесом».
В студии «Места встречи» обсуждалось предложение патриарха Кирилла запретить аборты. Комментируя инициативу патриарха, Трушкин заявил, что считает право женщины распоряжаться своим телом одним из главных достижений XX-XXI веков.
«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — ответил на это Милонов.
Депутат заявил, что «ученые соответствующей кафедры Московского государственного университета» доказали, что тело ребенка не является частью тела женщины, а распоряжаться своим телом могут только феминистки.
Также Милонов назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.