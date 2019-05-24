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Милонов оскорбил ведущего НТВ 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Темой передачи стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в стране. Журналист отметил, что женщины имеют право на аборт, и никто не может указывать им, как распоряжаться своим телом. По мнению Трушкина, право женщин на выбор — одно из ключевых достижений современности.
"Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов", — ответил Милонов.
Политик заявил, что феминистки могут распоряжаться своим телом, но, согласно последним исследованиям, тело ребенка не является частью тела матери. Ведущий попросил уточнить источник информации. По словам Милонова, к такому выводу пришли ученые из МГУ.
Кроме того, депутат назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.
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Комментарии31
Общество , Иван Трушкин , Виталий Милонов , МГУ , Госдума , НТВ
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