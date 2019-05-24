Отверстие в горле: племянница Скрипаля рассказала о разговоре с дядей

Сергеем Скрипалем. Виктория Скрипаль обнародовала аудиозапись разговора со своим дядей, экс-офицером ГРУ

На пресс-конференции в «Московском комсомольце» Виктория заявила, что полностью уверена в том, что разговаривала именно со своим дядей, поскольку его голос и интонации знакомы ей с детства.

Виктория рассказала, что разговор со Скрипалем состоялся 4 апреля. По ее словам, звонок был очень неожиданным и расстроил ее, в частности, из-за произнесенной дядей фразы «вы сами по себе, мы сами по себе».

При этом Виктория предположила, что Сергей Скрипаль звонил с разрешения кого-то, кто находился рядом, и мог подчинить себе его волю.

Виктория рассказала, что дядя назвал свое самочувствие нормальным и пожаловался на отверстие в горле.

Она также попросила не делать однозначных выводов из фразы Скрипаля о том, что он ничем не может помочь с уходом за его больной матери, и отметила, что он мог вкладывать в эту фразу буквальный смысл.

Племянница Скрипаля также рассказала о сообщении, оставленном дядей на автоответчике. В нем он поздравляет родственников с Днем Победы, интересуется здоровьем матери и передает привет от дочери Юлии.