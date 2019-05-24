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Отверстие в горле: племянница Скрипаля рассказала о разговоре с дядей 

Рамблер 36 минут назад
Фото: соцсети
Виктория Скрипаль обнародовала аудиозапись разговора со своим дядей, экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.
На пресс-конференции в «Московском комсомольце» Виктория заявила, что полностью уверена в том, что разговаривала именно со своим дядей, поскольку его голос и интонации знакомы ей с детства.
Виктория рассказала, что разговор со Скрипалем состоялся 4 апреля. По ее словам, звонок был очень неожиданным и расстроил ее, в частности, из-за произнесенной дядей фразы «вы сами по себе, мы сами по себе».
При этом Виктория предположила, что Сергей Скрипаль звонил с разрешения кого-то, кто находился рядом, и мог подчинить себе его волю.
Виктория рассказала, что дядя назвал свое самочувствие нормальным и пожаловался на отверстие в горле.
Она также попросила не делать однозначных выводов из фразы Скрипаля о том, что он ничем не может помочь с уходом за его больной матери, и отметила, что он мог вкладывать в эту фразу буквальный смысл.
Племянница Скрипаля также рассказала о сообщении, оставленном дядей на автоответчике. В нем он поздравляет родственников с Днем Победы, интересуется здоровьем матери и передает привет от дочери Юлии.
«Очень хочу, чтобы эти звонки продолжались. Чтобы он звонил раз в две недели, разговаривал со своей матерью — ей 91 год, старший сын умер, Сергей у нее последний сын. Для нее понимать, что он жив-здоров — самое главное», — заключила Виктория.
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Общество , Сергей Скрипаль , ГРУ , Московский комсомолец
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