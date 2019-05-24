Внука писателя Полищука рейдеры выживают из квартиры

Московский гид и экскурсовод Валериан Полищук, внук украинского писателя, названный в его честь, вынужден делить свою квартиру с незнакомыми людьми. Хотя для Валериана знакомство с Москвой начиналось достаточно благополучно.

«Квартиру дал Леонид Ильич Брежнев, прежде всего. Жили мы на Арбате. В Арбатском переулке. Поэтому моя основная тематика, когда я провожу экскурсии. В частности на чемпионате мира по футболу в прошлом году — переулочки Арбата. Я там самый лучший. Я закончил 59-ю школу, которую закончили Плятт, Буковский… Понимаете, да? И жил я в Большом Афанасьевском», — рассказал Полищук.

Затем семья Полищука перебралась в Бирюлево. Где он проживал со своей женой. После развода супруга продала свою долю в квартире. Как водится, на такую необычную собственность по заниженной цене нашлись импозантные покупатели. В квартиру заехал некто Дмитрий, майор полиции в отставке. И устроил Полищуку веселую жизнь. Вызывал полицию, фабриковал заявления о возбуждении уголовных дел и даже подавал в суд на Валериана. По словам Полищука, младший брат Дмитрия был осужден по уголовному делу о «черных риэлторах».

«Отжимают! Сначала жена с помощью вот этих бандитов! Я не на суде, поэтому могу сказать, кто они. Это на суде я должен сдержаться. Что они не бандиты, не мошенники, не оборотни в погонах», — завил Полищук.

Сам Дмитрий, к сожалению, на контакт идти не захотел. Почему-то комментировать свое присутствие в квартире он отказался. Зато пообещал вызвать полицию.

Новый сожитель Валериана дружить никогда и не собирался. Наоборот, после приезда первым делом подал в суд на мужчину. Затем Дмитрий потребовал у Полищука продать ему свою долю.

Однако Валериан твердо стоит на своей позиции. Прожив к квартире 45 лет, мужчина ничего менять не планирует.

«У меня дело принципа, не нужны мне ни Багамы, ни Штаты, ни Фолкленды. Ничего мне не надо, меня устраивает эта квартира, я здесь живу, я здесь помру. Вот и все. Дело принципа такое», — сказал Полищук.

Методы Дмитрия очень похожи на классическую тактику «черных риэлторов». Для таких людей даже придумали название «профессиональный выживальщик». Пока что закон на стороне Полищука, и просто так никто не в состоянии выгнать его из законной собственности. Однако и жить в таких условиях становится просто невозможно.