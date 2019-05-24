«Русские классные». Экспат из ЮАР рассказал о переезде в Россию

Гражданин ЮАР , который приехал работать по контракту в Россию , рассказал, чем ему понравилась страна и ее жители. Своим мнением он поделился для радио Anchor FM, сообщил «Царьград».

Экспат из Южной Африки Алекс Харт поделился историей своего переезда в Россию. В РФ его привела любовь. Он познакомился со своей будущей женой Ольгой в ЮАР, куда она приехала на отдых. Тогда Алекс работал на родине туристическим гидом, а после свадьбы продолжил развиваться в этом направлении в Санкт-Петербурге.

О русских Харт отзывается тепло.

«Это нация индивидуальностей, открытых и честных людей», — отметил Харт.

Он не верит, что русские постоянно мрачные. По словам экспата, все это антироссийская пропаганда. «Русские классные», — добавил Хант.

Он также отметил, что в стране витает дух братства и товарищества. Кроме того, в России нет проблем с системой здравоохранения, так как врачи оказывают бесплатную высококвалифицированную медицинскую помощь. Помимо этого в РФ экспат чувствует себя в безопасности, так как на родине его могут ограбить в любой момент.

Единственное затруднение для гражданина ЮАР представляет суровая зима. Но он нашел способ выжить в этих условиях — баня и ныряние распаренным в снег.