Первый российский туристический лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Астрахани прошла церемония спуска на воду первого в истории отечественного кораблестроения пятизвездочного круизного лайнера «Петр Великий». Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева по традиции разбила о борт корабля бутылку шампанского.

По словам пресс-секретарь завода завода «Лотос» Юлии Конопатовой, специалистам предстоит еще много работы. Окончательное завершение строительства планируется в 2020 году, сообщает «Российская газета».

Отметим, что длина корабля составляет свыше 140 метров, а ширина — 16 метров. Закладка киля туристического лайнера состоялась в 2016 году. На борту судна может поместиться 300 пассажиров и 76 человек обслуживающего персонала. На корабле разместят шесть кают класса «люкс». Также судно обустроят театрально-музыкальным салоном с баром, конференц-залами, СПА-салоном с сауной, фитнес-центром, баром и ресторанами.