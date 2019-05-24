Беглов: школы Петербурга получат 11 млрд на развитие

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшие пять лет власти потратят 11 миллиардов рублей на укрепление материальной и учебной базы местных средних школ. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Такое заявление Беглов сделал, поздравляя выпускников школы номер 509 Красносельского района с Последним звонком.

Врио губернатора пообещал, что за эти же пять лет все городские школы подключат к высокоскоростному интернету. Кроме того, местные власти намерены увеличить процент детей, получающих дополнительное образование цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Также с 1 сентября власти Петербурга установят надбавку для учителей за классное руководство.

Беглов поблагодарил учителей и родителей за достойное воспитание школьников и заверил выпускников, что для них открыты все возможности.

«Вас ждут лучшие вузы, колледжи, лицеи, высокооплачиваемые рабочие места. Нашему городу нужны компетентные и уверенные в себе специалисты. Уверен, что вы сможете стать именно такими», — заявил он.

Ранее Беглов поручил городскому правительству ускорить строительство новых школ в пешей доступности, избавиться от переполненных классов и модернизировать существующие школы.