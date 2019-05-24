Татарстан предложил АСИ разработать универсальную модель прогнозирования мест в детсадах

Власти Татарстана в пятницу на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе презентовали цифровую модель, которая способна оценить потребность в дошкольных учреждениях и правильно спрогнозировать строительство детских садов в республике на ближайшие 10 лет. Проект прошел во второй тур конкурса цифровых решений для регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили журналистам в Министерстве информатизации и связи Татарстана.

"Проект заключается в прогнозировании и оценке потребности городов и районов Татарстана в детских садах на ближайшие 10 лет на основе больших данных, накопленных в республиканских информационных системах "Электронный детский сад" и "ЗАГС". Разработанная модель позволит использовать алгоритм для правильного адресного планирования строительства детских садов на 10-летнюю перспективу", — говорится в сообщении.

В регионе реализуется программа строительства детских садов, ее ежегодный объем — 7,5 млрд рублей. До 2020 года планируется построить 29 детских садов на более чем 6 тыс. мест.

"При этом имеется очередь из детей, не получивших место в детском саду и ожидающих его продолжительное время. Специалисты Министерства информатизации и связи Татарстана связывают это с отсутствием инструмента для прогноза потребности в детских садах для принятия решения по их строительству там, где это нужно", — пояснили в ведомстве.

Модель будет использовать сведения о текущей очередности на зачисление в детские сады и данные прогноза рождаемости с учетом демографических спадов 1990-х годов и подъемов 2000-х годов. Также система учтет сведения о количестве детей в каждом детсаду, число заявлений на зачисление, количество детей, рожденных в регионе, и женщин репродуктивного возраста.

В феврале этого года АСИ объявило о старте конкурса цифровых решений, который за счет создания и внедрения продуктов, разработанных на основе данных, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов. По итогам рассмотрения 146 поступивших из регионов заявок АСИ выбрало и предоставило для голосования экспертам 35 задач из 19 регионов. Конкурс продлится до февраля 2020 года.

"Цифровая экономика"