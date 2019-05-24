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Минпросвещения готовит новые требования по безопасности школ 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство просвещения готовит новый проект постановления, в котором будут уточнены требования по защищенности школ и других образовательных учреждений.
— Работа по повышению безопасности школ ведется на межведомственном уровне с участием МВД России. Подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов. В нем будут расширены категории защищенности и конкретизированы критерии, — рассказали "РГ" в пресс-службе минпросвещения. — Сегодня все здания школ имеют паспорта безопасности, закрепляющие необходимые меры защиты.
Напомним, поводом к активному обсуждению темы послужило резкое увеличение случаев школьной агрессии. В том числе — вооруженных нападений подростков на своих сверстников и преподавателей. Так, за предыдущие два года в 18 регионах — в школах и колледжах — учащиеся совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 детей.
Последний случай совсем недавно произошел в Казани. Ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом и какое-то время удерживал в заложниках своих одноклассников. В связи с этим МВД предложило ввести даже отдельную должность в школах — замдиректора по безопасности.
— В последние годы фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к движению, которое пропагандирует насилие в школах, — заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов. — Имеется ввиду так называемый school shooting. Стандартных мер безопасности — видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий — уже недостаточно. Способствовать решению проблемы могло бы введение должности замдиректора по безопасности образовательного процесса.
Однако в министерстве просвещения подчеркнули, что в действующей нормативной базе уже есть подобное требование — "наличие сотрудника, отвечающего за контроль и соблюдение всех норм безопасности в школе. Включая — реализацию паспорта безопасности".
— Отметим, что вопросы внедрения новых административных должностей в школе всегда сказываются на уровне заработной платы сотрудников и педагогов, — рассказали в министерстве просвещения. — Эти вопросы не обсуждались на межведомственном уровне. Они не могут приниматься без детального обсуждения.
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Общество , Образование , Игорь Морозов , МВД
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