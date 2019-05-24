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Празднование Дня Победы понравилось почти 80% россиян, показал опрос 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне понравилось 78% россиян, следует из результатов опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
О том, что им не понравились празднования, сообщили 8 процентов опрошенных, 14% затруднились ответить.
На вопрос о том, почему гражданам понравилось, как в стране прошли торжества в честь Дня Победы, 17% опрошенных ответили, что это великий и святой праздник, 15% респондентов оценили парад и мощь военной техники, 11% отметили хорошую организацию праздника, говорится в исследовании.
Еще по 10% участников опроса выделили искреннее и массовое участие людей, атмосферу радости и единения, а также торжественность, яркость и масштабность праздника, 8% граждан особо отметили акцию "Бессмертный полк", а 6% опрошенных понравилось все.
По данным ФОМ, 62% респондентов считают, что прошедшие в их городе мероприятия, посвященные Дню Победы, были многочисленными, а каждый третий (33%) из опрошенных в местах, где были празднования, рассказал, что лично принимал в них участие.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 18-19 мая в 104 населенных пункта, 53 субъектов РФ, участвовали 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Общество , Социология , Фонд "Общественное мнение"
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