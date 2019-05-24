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Жириновский пообещал подарить нуждающимся цифровые ТВ-приставки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛДПР бесплатно выдаст ТВ-приставки при переходе на цифровое телевидение тем, у кого нет на устройства денег, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"Переходим на "цифру". Но у людей, бывает, нет денег на эту приставку, 600 рублей она стоит, где-то больше, где-то меньше. Ну, пускай обратятся к нам, депутатам. Мы бесплатно дадим. Все те районы, где ожидается переход на цифровое телевидение и вам нужна приставка… и у вас нет денег, напишите", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Парламентарий подчеркнул, что можно обращаться с письмами в ЛДПР по адресу Государственной думы.
"Мы вышлем каждому бесплатно", — заключил политик.
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Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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