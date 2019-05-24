Семейный подряд? Что готовит жена Боярского в театре Ленсовета

Новый художественный руководитель театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Лариса Луппиан ответила на вопрос о возможном привлечении к постановкам кого-то из членов ее звездной семьи — супруга Михаила Боярского, дочери Елизаветы Боярской (Малый драматический театр Европы) или зятя Максима Матвеева (МХТ им. Чехова). По мнению нового руководителя, это было бы слишком экстравагантным поступком.

«Понимаю, что это будет интересно для публики, но надо уважать и интересы театрального сообщества, и наших артистов», — заявила она в беседе с изданием «СтарХит».

О назначении на новую должность супруги Боярского стало известно на прошлой неделе. Народная артистка РФ сама рассказала об этом местному телеканалу «78», подчеркнув, что соответствующее распоряжение уже было подписано губернатором Ленинградской области

«Сейчас идет техническая часть по оформлению документов. Как скоро это завершится, не могу сказать, это довольно кропотливая бумажная работа. Как только это свершится, меня представят труппе, и я начну работать», — сказала Луппиан.

Вместе с тем она рассказала, что в настоящий момент ведет поиск людей, которые подойдут новой труппе, а также отметила, что сама продолжит принимать участие в спектаклях.

«Уже кое-какие люди есть: это Богомолов, который должен у нас ставить. Это Молочников. Ну, с остальными еще буду созваниваться, пока я только начинаю свое поприще. Я думаю, с нами многие захотят работать, как и мы тоже», — предположила она.

Примечательно, что последние пять лет актриса не имела ролей в театре, полностью посвятив себя семьей. Теперь же, по словам нового худрука, ее мысли будут заняты не только домашними заботами, но и театральными.

«Это большая ответственность для меня, как для актрисы, которая много лет сидела дома, занималась мужем, детьми и внуками. Сначала дома все были обескуражены, но потом решили, что если такое доверие оказывается, то надо его принять и сделать все, что возможно для родного театра», — заявила артистка.

Предшественником Луппиан был режиссер Юрий Бутусов , занимавший должность художественного руководителя с ноября 2017 года по март 2018-го.

С 1996 по 2004 год Юрий Николаевич служил в театре режиссером, затем он взял семилетнюю паузу, после которой вернулся на должность главного режиссера. Высокие достижения в области сценического искусства неоднократно приносили ему весомые награды: в 1997 и 2015 годах режиссеру была присуждена премия «Золотой Софит». Кроме того Бутусов является лауреатом нескольких премий «Золотая маска».

В беседе с журналистами Бутусов признался, что на момент вступления в должность в театре существовал ряд проблем, с которыми ему предстояло разобраться.

«В первую очередь я хочу изменить устав. Это очень сложный путь, потому что переписать устав — значит переделать внутреннее устройство театра. Самое главное — художественный руководитель должен стать первым лицом в театре с правом создания своей команды, выбора директора. Мне нужно, чтобы команда была единой и двигалась в одном направлении. И я буду этого добиваться. А в случае если руководство города меня не услышит, я не буду держаться за кресло», — заявил Бутусов в интервью iz.ru в январе 2018 года.

В марте 2018 года в «Петербургском литературном журнале» было опубликовано открытое письмо Бутусова с сообщением об уходе со своего поста. Режиссер в деталях описал ситуацию, в которой единственным правильным решением стал отказ от должности во «избежание кривотолков».

По его словам, комитет по культуре, выступающий в качестве учредителя театра, не позволил ему внести в устав ряд изменений.

Бутусов заверил, что предложенные им меры были необходимы для слаженной работы системы, при которой «в театре появилось два первых лица — худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский».

Режиссер подчеркнул, что действующая в театре административно-менеджерская структура полностью обессмысливала его работу на новом посту. Несмотря на попытки найти компромиссное решение, Бутусову было отказано в требуемых им полномочиях, и он в итоге сложил с себя обязательства.

Через несколько месяцев Бутусову была предложена должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова.