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«Вы — враги России»: Соловьев резко высказался об очередях за паспортами РФ в ДНР 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
Владимир Соловьев потребовал наказать тех, кто «издевается над жителями Донбасса», заставляя их «годами» стоять в очередях на получение российского гражданства.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий процитировал письмо жительницы Донбасса, которая пожаловалась на то, что ее украинский паспорт просрочен, а для получения российского гражданства ей нужно сначала получить паспорт ДНР и отстоять очередь.
«Она не может ходить и отмечаться в очереди, а летом она едет к родственникам в Россию, а значит — она пропустит очередь, то есть, она получит гражданство РФ через несколько лет», — заявил Соловьев.
Соловьев призвал прекратить «издеваться над жителями Донбасса» и обеспечить их российскими паспортами без очередей.
«А если вы саботируете — сядьте в тюрьму. Но издеваться над людьми непозволительно. Если вы делаете так, чтобы люди годами стояли в очередях, то вы — враги России», — резюмировал телеведущий.
Комментарии40
Общество , Владимир Соловьев
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