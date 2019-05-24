«Вы — враги России»: Соловьев резко высказался об очередях за паспортами РФ в ДНР

Владимир Соловьев потребовал наказать тех, кто «издевается над жителями Донбасса», заставляя их «годами» стоять в очередях на получение российского гражданства. эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий процитировал письмо жительницы Донбасса, которая пожаловалась на то, что ее украинский паспорт просрочен, а для получения российского гражданства ей нужно сначала получить паспорт ДНР и отстоять очередь. «Она не может ходить и отмечаться в очереди, а летом она едет к родственникам в Россию, а значит — она пропустит очередь, то есть, она получит гражданство РФ через несколько лет», — заявил Соловьев. Соловьев призвал прекратить «издеваться над жителями Донбасса» и обеспечить их российскими паспортами без очередей. «А если вы саботируете — сядьте в тюрьму. Но издеваться над людьми непозволительно. Если вы делаете так, чтобы люди годами стояли в очередях, то вы — враги России», — резюмировал телеведущий.