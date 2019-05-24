Корреспондент CNN назвал россиян с пьяницами

Корреспондент телеканала CNN Джим Шиутто в эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" назвал россиян пьяницами.

Уточняется, что Шиутто сказал об этом во время обсуждения своей новой книги про угрозы и вмешательство российской стороны в жизнь США.

Как отмечается, Шиутто заявил, что Россия — это "своего рода пьяный друг на вечеринке", он добавил, что пьяные друзья часто бывают опасными.

По его мнению, Россия вместе с Китаем ведут скрытые нападения на США. Он подчеркнул, что российская сторона представляет собой большую опасную краткосрочную угрозу, а Китай — более серьезную и долгосрочную.