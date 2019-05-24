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Корреспондент CNN назвал россиян с пьяницами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Корреспондент телеканала CNN Джим Шиутто в эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" назвал россиян пьяницами.
Уточняется, что Шиутто сказал об этом во время обсуждения своей новой книги про угрозы и вмешательство российской стороны в жизнь США.
Как отмечается, Шиутто заявил, что Россия — это "своего рода пьяный друг на вечеринке", он добавил, что пьяные друзья часто бывают опасными.
По его мнению, Россия вместе с Китаем ведут скрытые нападения на США. Он подчеркнул, что российская сторона представляет собой большую опасную краткосрочную угрозу, а Китай — более серьезную и долгосрочную.
Ранее сообщалось, что на CNN возмущены шутками американского лидера Дональда Трампа и главу России Владимира Путина про вмешательство РФ в выборы-2016.
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Общество , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN
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