На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Максимом Моисеевом, бортпроводником, погибшим при пожаре в Sukhoi Superjet 100.
Проститься с Моисеевым пришли родные и близкие молодого человека, а также руководство и сотрудники компании «Аэрофлот», пассажиры того рейса. Они принесли в траурный зал цветы и венки. После прощания тело Моисеева доставили к месту захоронения.
Самолет Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая при выполнении рейса из Москвы в Мурманск экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
Максим Моисеев находился с пассажирами в хвосте самолета, пока его коллеги помогали эвакуироваться спереди. Минтранс обратился к президенту Владимиру Путину с предложением представить к награде бортпроводников рейса и посмертно отметить Максима Моисеева орденом Мужества.