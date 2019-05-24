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Героя-бортпроводника Максима Моисеева похоронили в Москве 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Максимом Моисеевом, бортпроводником, погибшим при пожаре в Sukhoi Superjet 100.
Проститься с Моисеевым пришли родные и близкие молодого человека, а также руководство и сотрудники компании «Аэрофлот», пассажиры того рейса. Они принесли в траурный зал цветы и венки. После прощания тело Моисеева доставили к месту захоронения.
Самолет Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая при выполнении рейса из Москвы в Мурманск экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
Максим Моисеев находился с пассажирами в хвосте самолета, пока его коллеги помогали эвакуироваться спереди. Минтранс обратился к президенту Владимиру Путину с предложением представить к награде бортпроводников рейса и посмертно отметить Максима Моисеева орденом Мужества.
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Общество , Максим Моисеев , Владимир Путин , Аэрофлот , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , Москва , Трагедия
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