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Директору пермской гимназии, где девочкам завысили баллы, объявят выговор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 59.ru
Директору пермской гимназии №4, в которой приемная комиссия установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, объявят выговор, сообщила журналистам заместитель главы города Людмила Гаджиева.
В среду стало известно, что в пермской гимназии № 4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек — для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц — 69,1. На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала ситуацию гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура.
"Сегодня департамент образования вышел в гимназию, провел проверку. Мы можем констатировать, что действительно директор гимназии превысила свои полномочия, и, безусловно, ей будет объявлен выговор", — заявила Гаджиева.
По ее словам, разные проходные баллы для мальчиков и девочек при проведении приемной кампании в учреждении были введены впервые.
"Извиняюсь, что так получилось", — сказала Гаджиева.
Замглавы мэрии Перми отметила, что эта ситуация затронула "серьезную проблему зачисления детей в статусные учебные заведения в первый класс". По мнению Гаджиевой, ее можно решить путем отбора детей с пятого класса, для принятия административного решения по вопросу будет собрана рабочая группа с участием руководителей образовательных учреждений, родительской общественности и прокуратуры.
"Мы обсудим варианты работы и, думаю, уже в следующей приемной кампании, к сентябрю мы можем в качестве пилотного проекта на каком-то учреждении "обкатать" постепенный переход приема на обучение с пятого класса", — анонсировала Гаджиева.
Комментируя действия администрации Перми в отношении ситуации в гимназии №4, чиновница заявила, что пересмотра протокола зачисления не будет.
"Мы должны тактично и корректно отнестись к тем родителям, которые уже всю эту процедуру прошли. Считаю, что правильно сейчас там ничего уже не трогать, то есть в отношении директора мы административную проверку провели, выговор объявим, родителей я предлагаю уже не беспокоить", — заключила Гаджиева.
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Общество , Светлана Денисова , Генпрокуратура РФ , Пермский Край
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