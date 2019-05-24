Детсад на Сахалине закрылся на карантин из-за острого гастроэнтерита

Детский сад "Ивушка" в Южно-Сахалинске закрылся из-за заболевания детей острым гастроэнтеритом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В детском саду "Ивушка" в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом. Для предупреждения распространения инфекции учреждение закрыли на карантин", — говорится в сообщении.

Во всех помещениях, группах и пищеблоке учреждения проводится дезинфекция. Количество заболевших детей пока не уточняется.

По информации мэрии, ситуация находится на контроле департамента образования и Роспотребнадзора , причины возникновения инфекции у воспитанников устанавливаются. Заболевших детей направили на амбулаторное лечение.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области, всего на этой неделе в Южно-Сахалинске зафиксировано 85 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.

Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и кишечника, сопровождаемое рвотой, диареей, коликами, слабостью и иногда температурой. Вирус передается воздушно-капельным путем или через немытые руки.