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Детсад на Сахалине закрылся на карантин из-за острого гастроэнтерита 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Детский сад "Ивушка" в Южно-Сахалинске закрылся из-за заболевания детей острым гастроэнтеритом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
"В детском саду "Ивушка" в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом. Для предупреждения распространения инфекции учреждение закрыли на карантин", — говорится в сообщении.
Во всех помещениях, группах и пищеблоке учреждения проводится дезинфекция. Количество заболевших детей пока не уточняется.
По информации мэрии, ситуация находится на контроле департамента образования и Роспотребнадзора, причины возникновения инфекции у воспитанников устанавливаются. Заболевших детей направили на амбулаторное лечение.
Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области, всего на этой неделе в Южно-Сахалинске зафиксировано 85 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.
Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и кишечника, сопровождаемое рвотой, диареей, коликами, слабостью и иногда температурой. Вирус передается воздушно-капельным путем или через немытые руки.
ТАСС: последние новости
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Общество , Роспотребнадзор , Южно-Сахалинск
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