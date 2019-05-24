Россияне стали реже покупать презервативы

Россияне стали реже приобретать презервативы в аптечных сетях. Об этом говорится в исследовании DSM Group, предоставленном News.ru.

Так, в 2018 году граждане нашей страны потратили на покупку резиновых изделий в аптеках 6,4 млрд рублей, что на 5% меньше показателей 2017 года. Всего же в прошлом году аптеки продали почти на 2 млн упаковок меньше, всего 24,5 млн, что на 4% меньше показателей 2017 года.

Любопытно, что в I квартале текущего года тенденция на снижение сохраняется. За первые четыре месяца аптечные сети продали средств контрацепции на 1,5 млрд рублей, всего 5,8 млн упаковок, что на 3,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Доля отечественных презервативов на рынке падает, — следует из отчёта аналитиков DSM Group.

Так, в 2017 году долю проданных отечественных медицинских изделий для мужчин агентство оценивало в 9,6-10%, то по итогам I квартала 2019 года уже в 5,4-5,5%. При этом импортные производители сегодня контролируют 94-96% рынка.

Собственной технологии изготовления данных средств контрацепции в РФ не существует. Чтобы стать конкурентоспособными, необходимо приобретать технологии за рубежом: в Китае, Корее, Германии. По оценкам экспертов рынка, затраты на это могут составить несколько миллиардов рублей.

Современные презервативы изготавливают из латекса — продукта на основе каучука. Учитывая наличие такого сырья в Юго-Восточной Азии, основное производство всех ведущих брендов сосредоточено именно в этом регионе мира.

Опрошенные News.ru игроки рынка отметили, что организация производства латекса в РФ может оказаться нерентабельной. Более того, сама доставка сырья в РФ очень сложна: необходимо соблюдать температурный режим и другие правила. Мелкие и средние компании не могут позволить себе затраты на латекс. Зачастую компании завозят из Азии уже готовую «резинку» в России, а у нас она помещается в фольгу и упаковывается в пачки.

По словам замгендиректора компании «Бергус» Натальи Лукашовой, одной из причин снижения интереса у молодёжи может быть нехватка пропаганды со стороны Минздрава и стеснительность российских мужчин.

Пропаганда борьбы против СПИДа идёт, но её не хватает в части именно использования средств контрацепции. Новое поколение молодёжи довольно беспечно относится к собственному здоровью. А многие всё ещё стесняются приобретать презервативы в аптеках. Думаю, нужно больше просветительской работы, — поделилась она своим мнением.

Лукашова уверена, что данные медизделия для мужчин должны быть включены в проекты по импортозамещению. В частности, необходимы меры господдержки в сфере приобретения иностранных технологий. Вторым решением может стать упрощённая регистрация товаров. Наконец, нужна помощь для попадания на полки супермаркетов, где сегодня практически нет отечественных игроков.