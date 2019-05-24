Телеведущая Ксения Собчак у себя в телеграм-канале "Кровавая барыня" отреагировала на сообщения о вечеринке в одной из школ Владивостока, где школьники пришли на выпускной в БДСМ-костюмах.
По мнению телеведущей, проблемы в инциденте она не видит.
"Ну пошалили подростки перед выпускным… Неужели это такая серьезная проблема?" — задается вопросом Собчак.
Ранее сообщалось, что группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ. Сейчас МВД проводит проверку по факту случившегося.