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Собчак отреагировала на скандал с БДСМ-вечеринкой выпускников 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак у себя в телеграм-канале "Кровавая барыня" отреагировала на сообщения о вечеринке в одной из школ Владивостока, где школьники пришли на выпускной в БДСМ-костюмах.
По мнению телеведущей, проблемы в инциденте она не видит.
"Ну пошалили подростки перед выпускным… Неужели это такая серьезная проблема?" — задается вопросом Собчак.
Ранее сообщалось, что группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ. Сейчас МВД проводит проверку по факту случившегося.
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Общество , Ксения Собчак , МВД , Владивосток
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