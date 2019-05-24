Собчак отреагировала на скандал с БДСМ-вечеринкой выпускников

Телеведущая Ксения Собчак у себя в телеграм-канале "Кровавая барыня" отреагировала на сообщения о вечеринке в одной из школ Владивостока , где школьники пришли на выпускной в БДСМ-костюмах.

По мнению телеведущей, проблемы в инциденте она не видит.

"Ну пошалили подростки перед выпускным… Неужели это такая серьезная проблема?" — задается вопросом Собчак.