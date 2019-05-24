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Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Министр охарактеризовал ситуацию как «чудовищную». Разъяснения музея причины запрета, по мнению Мединского, вообще находятся «за гранью добра и зла».
Как отметил глава Минкульта, только благодаря тому, что СССР одержал победу во Второй мировой войне, город, при освобождении которого погибли 10 тыс. советских военнослужащих, перестал быть Данцигом и был передан Польше по воле Москвы.
Мединский напомнил также, что Польша как таковая сегодня существует только потому, что была освобождена красноармейцами. Руководство нацистской Германии в своё время планировало практически полностью уничтожить население страны, сообщает ТАСС.
Об инциденте с запретом песни «Тёмная ночь» рассказал польский музыкант Пётр Косевский. Как писал News.ru, руководство музея объяснило своё решение тем, что в произведении романтизируется образ красноармейца, тоскующего по дому в перерывах между убийствами и грабежами по пути через Польшу в Берлин. Выбор песни артистами был расценён музеем как провокация с политическим подтекстом.
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Комментарии1
Общество , Европа , Владимир Мединский , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Гданьск , Польша
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