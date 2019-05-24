Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Министр охарактеризовал ситуацию как «чудовищную». Разъяснения музея причины запрета, по мнению Мединского, вообще находятся «за гранью добра и зла».

Как отметил глава Минкульта, только благодаря тому, что СССР одержал победу во Второй мировой войне, город, при освобождении которого погибли 10 тыс. советских военнослужащих, перестал быть Данцигом и был передан Польше по воле Москвы.

Мединский напомнил также, что Польша как таковая сегодня существует только потому, что была освобождена красноармейцами. Руководство нацистской Германии в своё время планировало практически полностью уничтожить население страны, сообщает ТАСС.

Об инциденте с запретом песни «Тёмная ночь» рассказал польский музыкант Пётр Косевский. Как писал News.ru, руководство музея объяснило своё решение тем, что в произведении романтизируется образ красноармейца, тоскующего по дому в перерывах между убийствами и грабежами по пути через Польшу в Берлин. Выбор песни артистами был расценён музеем как провокация с политическим подтекстом.