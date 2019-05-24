На Чукотке проверят все школы после жалоб на организацию питания

Губернатор Чукотки Роман Копин после жалоб на организацию питания в школе Анадыря поручил провести проверки в образовательных учреждениях округа, сообщает региональное правительство.

По данным властей, поводом к проверке стали обращения граждан, а также итоги инспекции регионального отделения ОНФ в средней школе №1 Анадыря. На снимках из столовой, которые предоставили чукотскому правительству, видны неудовлетворительное состояние кухни и обеденной зоны. Проверка выявила, что суточные нормы были промаркированы неправильно, а в пищеблоке хранились личные вещи работников.

"В связи с поступающими обращениями жителей дано распоряжение окружному департаменту образования и науки совместно с муниципальными органами… провести проверку организации школьного питания детей, включая проверку рациона, ассортимента, качества, безопасности и сбалансированности питания. Информацию о результатах проверки, а также предложения… необходимо предоставить до 1 июня 2019 года. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой", — отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.

В мэрии Анадыря отметили, что прекратили контракт с подрядчиком "Энер", который обслуживает школу №1.