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На Чукотке проверят все школы после жалоб на организацию питания 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Губернатор Чукотки Роман Копин после жалоб на организацию питания в школе Анадыря поручил провести проверки в образовательных учреждениях округа, сообщает региональное правительство.
По данным властей, поводом к проверке стали обращения граждан, а также итоги инспекции регионального отделения ОНФ в средней школе №1 Анадыря. На снимках из столовой, которые предоставили чукотскому правительству, видны неудовлетворительное состояние кухни и обеденной зоны. Проверка выявила, что суточные нормы были промаркированы неправильно, а в пищеблоке хранились личные вещи работников.
"В связи с поступающими обращениями жителей дано распоряжение окружному департаменту образования и науки совместно с муниципальными органами… провести проверку организации школьного питания детей, включая проверку рациона, ассортимента, качества, безопасности и сбалансированности питания. Информацию о результатах проверки, а также предложения… необходимо предоставить до 1 июня 2019 года. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой", — отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
В мэрии Анадыря отметили, что прекратили контракт с подрядчиком "Энер", который обслуживает школу №1.
"Все закупки будут осуществляться через аукцион, по целевой субсидии. Рассчитываем, что у нас ситуация с питанием изменится", — сказал врио мэра Анадыря Леонид Николаев.
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Общество , Образование , Леонид Николаев , Роман Копин , Анадырь
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