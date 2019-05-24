В России могут ввести обязательную проверку на наркотики 

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила проводить для всех россиян принудительное обследование на наркотики во время ежегодной диспансеризации. Зампред фракции эсеров Олег Нилов решил пойти еще дальше — и отправлять наркозависимых или в места лишения свободы, или на добровольно-принудительное лечение в заведения по типу печально известного ЛТП — лечебно-трудового профилактория советских годов. Часть парламентариев в нижней палате поддержали идею Яровой, однако другие считают, что тесты на наркотики должны быть не обязательными, а рекомендованными.
Дискуссия с непредсказуемым финалом развернулась вокруг обсуждавшихся в первом чтении поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». По сути это технический документ, исключающий медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз «наркомания». Однако во время дискуссии прозвучал изменивший всё вопрос заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой, в прошлом — прокурора.
У нас диспансеризация проводится для изучения объективного состояния человека. Почему у нас в рамках диспансеризации не проводятся исследования, позволяющие выявить наркозаболевания? — задалась вопросом депутат.
Надо посмотреть, как это согласуется с действующими нормами. У нас спрашивают, почему не проводят исследования на ВИЧ, только с согласия человека или по показаниям, — пояснил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай
Ответ замминистра, что вообще-то проверять на наркотики без ясного повода и согласия самого проверяемого закон запрещает не смутил депутатов. Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов поддержал идею Ирины Яровой.
Я за то, чтобы проверять всех россиян на диспансеризации на наркотики. А то, что это не согласуется с действующими нормами… Всё когда-то заканчивается или начинается. Но я хочу сказать другое. Прежде, чем начинать проверку всех на наркотики, надо разобраться со всеми уже признанными сотнями тысяч наркоманов, а реально миллионами распространителей этой чумы. Прежде, чем искать миллионы новых наркоупотребляющих граждан, надо принять программу принудительного лечения и сделать это с запасом, в том числе предусмотреть места для тех, кого выявят вновь, — заявил Нилов.
Олег Нилов считает, что для наркозависимых нужны заведения по типу советских ЛТП — лечебно-трудовых профилакториев.
Каждый наркоман должен быть отправлен либо в места принудительного лечения, либо в места «не столь отдаленные» (места лишения свободы — News.ru), — заявил Нилов.
Не все в Госдуме поддерживают столь радикальные шаги. Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») уверен, что достаточно просто рекомендовать проверять гражданина на наркотики при диспансеризации, а не заставлять это делать.
Технически проверить всех — это выполнимо. Но вот это не совсем этично, всех подряд проверять, это слишком тоталитарно. При получении справки на права, оружие, это нормально. Но 100 процентов населения… вряд ли. Рекомендовать — это да, а вот заставлять законодательно — это не совсем корректно, — предположил депутат.
В правительстве тоже не уверены в нужности столь масштабных мер. Официальный представитель правительства Российской Федерации, заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сказал о причине внесения в Госдуму законопроекта об обследовании наркоманов следующее:
Сегодня зачастую ставится знак равенства между наличием наркотика в крови и диагнозом наркомания. При этом наличие в крови алкоголя не делает человека алкоголиком. Человек, идущий в казино, не становится автоматически больным игроманией, — напомнил замминистра
Поэтому, по логике разработчиков называть каждого, пойманного один раз на употреблении «дури» наркоманом не стоит. А нужно предложить ему пройти «углубленное обследование» в лабораториях и со специалистами, и только потом ставить диагноз «наркомания». Реакция депутатов не заставила себя ждать. Так, Анатолий Выборный поддержал идею закона и напомнил, что бывает врачебная ошибка, и невиновного могут записать в наркоманы на основании одного перепутанного теста. Несогласный с идеей документа член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко едко перефразировал известную поговорку.
Смысл закона сводится к выражению — «один раз не наркоман». С коноплей, это да. А с синтетическими наркотиками уже нет. Здесь с одного раза идут такие нарушения, что человек становится реально больной, — предположил депутат Марченко.
Зампред Госдумы Ирина Яровая потребовала серьезно изменить во втором чтении текст закона и сделать масштабное обследование людей с положительными тестами на наркотики обязательным.
Во втором чтении мы можем принимать законопроект только с условием, что человек, уличённый в употреблении наркотиков, подлежит углубленному исследованию, — уверена Яровая.
«Я согласен с Ириной Яровой» — заявил в ответ замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.
Нужно каждого уличённого проверить и углубленно обследовать. Я уже предлагал считать употребление наркотика преступлением, что только согласный на принудительное лечение освобождается от наказания. Так что идея правильная, — поддержал Ирину Яровую Олег Нилов.
В итоге перед голосованием докладывавший законопроект зампред комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин сказал, что текст законопроекта будет ужесточён.
Я благодарен Ирине Анатольевне, и мы поставим во втором чтении на голосование не формулировку, что человек с положительным результатом теста на наркотики «может быть направлен на углублённое обследование», а другую: «должен быть направлен», — заключил Говорин.
Не исключено, что ко второму чтению могут быть рассмотрены депутатами и другие предложения, в том числе и идея проверять всех на диспансеризации, и давать выбор признанным наркоманами между тюрьмой и ЛТП.
По данным МВД РФ, в стране зарегистрировано около 459 тыс. потребителей наркотиков, среди которых в основном люди в возрасте от 20 до 39 лет. По неофициальным данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн наркоманов делают это регулярно.