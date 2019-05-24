В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка

Идет проверка: школьники во Владивостоке устроили БДСМ-выпускной

Выпускники школы номер 74 во Владивостоке в день самоуправления устроили флешмоб: девочки нарядились в костюмы полицейских, а мальчики стали «зайцами» в БДСМ-стиле с заклеенными черным скотчем сосками. Как сообщает «Восток-Медиа», после этого директор школы решила уволиться.

По данным «Комсомольской правды», ученики 11б класса с углубленным изучением предметов эстетического цикла после уроков пригласили фотографа, чтобы сделать снимки на выпускной альбом.

Фотосессию устроили в спортзале под присмотром классной руководительницы. Когда учительница ненадолго вышла, выпускники переоделись, включили трек Макса Коржа «Малый повзрослел» и начали танцевать.

Также они выбегали на школьное крыльцо и жгли разноцветные дымовые шашки.

В пресс-службе управления МВД России по Владивостоку «КП» рассказали, что школьницы купили форму в магазине спецодежды. Полицейские начали проверку в отношении выпускников и напомнили, что за незаконное ношение формы со знаками различия и символикой правоохранительных органов грозит административная ответственность — штраф до 1,5 тысячи рублей.

Директор школы Галина Пугина рассказала «Восток-Медиа», что уже написала заявление на увольнение по собственному желанию.

«Честно говоря, руки опускаются после этих событий, это очень тяжело», — сказала она.

Пугина отметила, что все мероприятия были полностью под контролем, а танцы с шашками на крыльце длились максимум две минуты.