В Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников, вызвавшей скандал, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

В соцсетях и СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в здании они распылили огнетушитель. Трое юношей были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.