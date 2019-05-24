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В Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников, вызвавшей скандал, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
В соцсетях и СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в здании они распылили огнетушитель. Трое юношей были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.
"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.
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