В «Лиза Алерт» рассказали, как беспилотники спасают людей

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) превратились за несколько лет из игрушек в реальные средства спасения, и сегодня часто только благодаря им удается найти пропавших людей, рассказал председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев

"Это не просто что-то пролетело… Это сложная система. Например, есть специальная программа, чтобы люди анализировали фотографии с беспилотников, потому что люди — это лучшая нейросеть. Пилоты отдельно учатся. Это достаточно сложная конструкция с проблемами в законодательной части, в качестве аппаратов. Но если несколько лет назад это была игрушка, то сегодня беспилотники стали полноценным спасательным оборудованием", — объяснил председатель "Лизы Алерт" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Использование БПЛА в поисках пропавших уже приносит первые результаты, рассказал Сергеев.

"Беспилотники — это очень перспективное направление, это направление фантастического развития, будущего. За эту весну мы только в Подмосковье при помощи беспилотников, причем без них этого бы не случилось, спасли двух человек", — рассказал Сергеев.

Сейчас "Лиза Алерт", рассказал Сергеев, использует в основном коптеры — причем изначально в отряде пытались создавать свои аппараты, но в итоге по соображениям логистики и экономии перешли на серийные модели.

"Мы используем то, что максимально недорого и при этом максимально эффективно — мы используем серийную китайскую продукцию. Мы упражнялись с изготовлением оптокоптеров за безумные деньги, находили людей, которые поддерживали эти проекты, но в итоге оказалось, что в итоге их дольше разворачивать, тяжелее перевозить, требуют более подготовленных пилотов, а падают они с такой же частотой, как и серийные", — заключил председатель "Лиза Алерт".

Добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей. ПСО "Лиза Алерт" был создан 14 октября 2010 года. Организация названа в память о погибшей от переохлаждения в лесу девочки Лизы, которая ушла на прогулку с тетей и заблудилась. Ребенка искали 10 дней и не успели всего на день. После этой трагедии группа неравнодушных людей создала отряд добровольцев "Лиза Алерт".