Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Лиза Алерт» рассказали, как беспилотники спасают людей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой РВК
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) превратились за несколько лет из игрушек в реальные средства спасения, и сегодня часто только благодаря им удается найти пропавших людей, рассказал председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.
"Это не просто что-то пролетело… Это сложная система. Например, есть специальная программа, чтобы люди анализировали фотографии с беспилотников, потому что люди — это лучшая нейросеть. Пилоты отдельно учатся. Это достаточно сложная конструкция с проблемами в законодательной части, в качестве аппаратов. Но если несколько лет назад это была игрушка, то сегодня беспилотники стали полноценным спасательным оборудованием", — объяснил председатель "Лизы Алерт" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Использование БПЛА в поисках пропавших уже приносит первые результаты, рассказал Сергеев.
"Беспилотники — это очень перспективное направление, это направление фантастического развития, будущего. За эту весну мы только в Подмосковье при помощи беспилотников, причем без них этого бы не случилось, спасли двух человек", — рассказал Сергеев.
Сейчас "Лиза Алерт", рассказал Сергеев, использует в основном коптеры — причем изначально в отряде пытались создавать свои аппараты, но в итоге по соображениям логистики и экономии перешли на серийные модели.
"Мы используем то, что максимально недорого и при этом максимально эффективно — мы используем серийную китайскую продукцию. Мы упражнялись с изготовлением оптокоптеров за безумные деньги, находили людей, которые поддерживали эти проекты, но в итоге оказалось, что в итоге их дольше разворачивать, тяжелее перевозить, требуют более подготовленных пилотов, а падают они с такой же частотой, как и серийные", — заключил председатель "Лиза Алерт".
Добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей. ПСО "Лиза Алерт" был создан 14 октября 2010 года. Организация названа в память о погибшей от переохлаждения в лесу девочки Лизы, которая ушла на прогулку с тетей и заблудилась. Ребенка искали 10 дней и не успели всего на день. После этой трагедии группа неравнодушных людей создала отряд добровольцев "Лиза Алерт".
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
Комментарии
Общество , Григорий Сергеев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инаугурация Зеленского усмирила конфликт в Донбассе
Отходы в Россию: Москва переработает чужое ядерное горючее34
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ27
Украинский министр «с Кремлем» стал героем мемов22
«А Тимошенко против»: Новое заявление о России54
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение