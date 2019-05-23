Россиянам предложили итальянскую винодельню за 258 миллионов рублей

Италии выставили на продажу винодельческое хозяйство с виноградниками, собственным производством вин и оливкового масла и несколькими объектами недвижимости. Соответствующее объявление с рублевым ценником было размещено на сайте Avito.

Участок занимает 210 000 квадратных метров. Владельцы оценили землю вместе с размещенными на ней постройками в 258 миллионов рублей.

«Причина реализации семейного бизнеса — преклонный возраст основателя винодельни и нежелание детей продолжать дело главы семейства», — отметили представители площадки объявлений.

Согласно описанию объекта, ферма славится производством собственного десертного вина. На ней производят девять марок вина, три вида шампанского, граппу и оливковое масло.

Помимо плантаций на участке размещены несколько зданий, два из которых общей площадью 600 квадратных метров отведены под винодельню и офисные помещения. Третий дом площадью 310 «квадратов» при желании можно преобразить в гостевую виллу, отмечают реализующие объект на российском рынке риелторы, уточняя, что ферма получила лицензию на занятие агротуризмом.

В мае 2019-го стало известно еще об одном масштабном предложении итальянской недвижимости. В городе Муссомели на юге Сицилии на продажу выставили около сотни ветхих домов, каждый из них можно было приобрести за один евро. В течение года после покупки владельцы обязаны провести в домах капитальный ремонт, его стоимость эксперты оценивают в 95 евро (семь тысяч рублей) за квадратный метр.