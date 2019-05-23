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Беглов анонсировал кадровый проект для молодежи Петербурга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ближайшее время объявит условия участия в кадровом проекте «Мой Петербург — мои возможности». Он направлен на помощь молодым специалистам в получении работы в Смольном, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Вице-губернатор города Любовь Совершаева отметила, что у Санкт-Петербурга должно быть блистательное будущее. Она описала несколько основных направление развития города, намеченные Бегловым, и подчеркнула, что эти планы «не могут быть реализованы без основного — без человеческого потенциала, без кадров, которые все это будут делать».
Совершаева сообщила, что 23 мая в Санкт-Петербурге состоялась панельная дискуссия на тему «Будущее города. Люди в новой городской среде», в ходе которой приглашенные эксперты обсудили пути обеспечения гармоничного и поступательного развития города.
«Проводя панельную дискуссию, в которой участвовали практически все вице-губернаторы и председатели комитетов, мы четко почувствовали, что городское управление отстает от управления, которое есть в бизнесе и обществе, что мы чуть-чуть не успеваем по всем требованиям реагировать на вызовы. Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», — добавила она.
По словам вице-губернатора, молодежь сложно привлечь к работе в городской администрации. Она отметила, что специалисты предпочитают устраиваться в частные компании, однако власти города сделают все возможное, чтобы заинтересовать молодых людей.
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Общество , Политика , Любовь Совершаева , Александр Беглов , Lenta.ru , Санкт-Петербург
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