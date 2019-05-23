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Уберут барьеры. В Петербурге обратили внимание на создание доступной среды для инвалидов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на пользование услугами социального такси, расширят в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет активизирована работа по созданию безбарьерной среды для инвалидов по всем направлениям — соответствующие поручения дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.
Напомним, до последнего времени возможность совершить поездку до "социально значимого объекта и обратно с ожиданием не более двух часов" имели все инвалиды-колясочники и нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. При этом за счет бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки. Теперь перечень льготников пополнят инвалиды по зрению второй группы, граждане, нуждающиеся в проведении специального лечения и имеющие инвалидность с связи с онкологическим заболеванием, а также дети-инвалиды старше семи лет с расстройствами поведения.
Однако человек с ограниченными физическими возможностями не всегда имеет возможность выйти из квартиры и передвигаться по городу. Поэтому врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства Санкт-Петербурга устранить все недостатки.
— Для нас очень важно обеспечить доступную среду абсолютно всем людям. Мы будем расширять программу доступности по всем направлениям, чтобы улучшить качество жизни. Даю поручение сделать доступными объекты транспорта и социальной инфраструктуры, — заявил Александр Беглов.
Все недостатки врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства
Кроме того, на уровне районов должны быть разработаны адресные перечни индивидуальных маршрутов инвалидов к социальным объектам. Если на новых объектах строительства нет необходимой для них инфраструктуры, подрядчика обяжут провести соответствующие работы за свой счет. Наконец, должны быть обустроены выходы из квартир и парадных, а если это невозможно — инвалидам обязаны предоставить другую квартиру, причем в квартале, где учтены социальные, медицинские и иные потребности человека с ограниченными возможностями передвижения.
— Программа создания доступной среды будет учтена при формировании бюджета на 2020 год, — подчеркнул врио губернатора.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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